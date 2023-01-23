『もちつきうさぎ用リュック型ハーネス＆リードリュックハーネス（ヒッコリー）【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 10分に出品され03月25日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の説明うさぎ専用リュック型ハーネス＆リードリュックハーネス(ヒッコリー)サイズ フリーサイズ首まわり 18cm~24cm胴まわり 24cm~34cmリードの長さ約170cm・首と胴をバックルで留めて装着します。リュックの下方に付いているDカンにリードのナスカンを取り付けて使用します。可愛いにんじんのマスコットが付いていて、ポイントになっています。生地はレッド系のヒッコリー、裏地はイエローです。※ 首と胴のニットテープを緩く調節すると、リュックハーネスがくるりと回ってしまいますので、必ずぴったり目にしてください。 多少の伸縮性があるテープのため、ぴったりにしてもうさぎさん自身は苦しくはありません。 （お出かけの前に、お家できちんとテープの長さを調節してください。くるりと回らないことを確か?
WIGZI Dual Doggie Retractable Leash with Light (L.E.D)， No Tangle 360 Coupler， Independent Braking Each Dog up to 50lbs Each Dog with Reflective Leads
¥ 7490
RUFFWEAR， Flat Out Dog Leash， Adjustable Lead with Padded Handle， Colorado River
¥ 7490
Ravenox Dog Leash with Chain |(Black)(1/2-inch x 6-feet) | Twisted Cotton Rope Dog Lead with Nickel Plated Chain and Bolt Snap | Handmade in The USA w
¥ 7490
Puppia Gaspar Harness B - Wine - S
¥ 7490
PRADOG Chain Dog Leash Metal Chew Proof 15MM Heavy Duty Pet Leash Chain with Leather Padded Handle for Large Medium Small Dogs(Totally Length of 4ft)
¥ 7490
AIYIDI Dog Leashes Stainless Steel Strong Silver Dog Chain Leashes Labor-Saving， Safe， Wear-Resistant， Waterproof Dog Leashes 1FT， 2FT， 3 FT， Cuban Ch
¥ 7490
Quick Mount
¥ 7490
犬の自転車のリード線：自転車で1匹以上の犬を連れて行くように設計されています。特許製品
¥ 7490
Dial A-Distance Retractable Dog Leash， Adjustable 0 to 15 Feet， Auto Brake and One Button Lock，Grey
¥ 7490
Doggo Reflective Retractable Dog Leash， 16 Long Reflective Belt， Medium for Dogs Up to 65 lbs， Neon Yellow with Reflective Accents
¥ 7490
Wigzi Reflective Gel Retractable Leash， Yellow， Large
¥ 7490
REDLINE K-9 1-Inch Ultra Leather Leash - Very Soft - Amish Made - Used by The Top Trainers (1-Inch x 6-Feet)
¥ 7490
Lock Jaws ミディアム格納式リーシュ LEDライト付き (ブラック)
¥ 7490
DowgClub | 6 Heavy Duty Genuine Leather Dog Leash for Small， Medium ＆ Large Breeds | Hand Made， Hand Braided | 2 Handle Design | Soft Cushion Handle
¥ 7490
フレキシ (flexi) ブラックデザイン テープ L(50kg未満) 5m ピンク [犬用リード]
¥ 7490
Joytale Reflective Dog Collar，Soft Neoprene Padded Breathable Nylon Pet Collar Adjustable for Medium Dogs，Green，M
¥ 7490
Joytale Reflective Dog Collar，Soft Neoprene Padded Breathable Nylon Pet Collar Adjustable for Large Dogs，Gray，L
¥ 7490
Joytale Reflective Dog Collar，Soft Neoprene Padded Breathable Nylon Pet Collar Adjustable for Large Dogs，Green，L
¥ 7490
落札価格7535円
824 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！