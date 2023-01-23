『ロイヤルカナン プードル 成犬用 7.5kg 生後10ヶ月齢以上【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 32分に出品され03月24日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン プードル 成犬用 7.5kg 生後10ヶ月齢以上



【商品説明】

・生後10ヶ月齢以上の成犬用＆高齢犬用・総合栄養食



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 7.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。