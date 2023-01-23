『Pajar パジャール JADEN SMALL BACKPACK レディース ガールズ リュック バッグ カバン (クリーム)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 05時 53分に出品され03月18日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pajar パジャール JADEN SMALL BACKPACK レディース ガールズ リュック バッグ カバン (クリーム)
【商品説明】
・【サイズ】W23cm/H27.5cm/D11.5cm
・【素材】ナイロン60％、牛革5％、ポリエステル5％(ブラック・オリーブ)
・ナイロン80％、牛革15％、ポリエステル5％(レッド)
・ポリエステル50％、SBR30％、牛革20％(クリーム)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: マグネット
・表地: ナイロン
CMR-X07XNTTTW9
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7535円
890 入札履歴
終了
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