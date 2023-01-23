『Pajar パジャール JADEN SMALL BACKPACK レディース ガールズ リュック バッグ カバン (クリーム)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 05時 53分に出品され03月18日 05時 53分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pajar パジャール JADEN SMALL BACKPACK レディース ガールズ リュック バッグ カバン (クリーム)



【商品説明】

・【サイズ】W23cm/H27.5cm/D11.5cm

・【素材】ナイロン60％、牛革5％、ポリエステル5％(ブラック・オリーブ)

・ナイロン80％、牛革15％、ポリエステル5％(レッド)

・ポリエステル50％、SBR30％、牛革20％(クリーム)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: マグネット

・表地: ナイロン

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【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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