『エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック VELVET MINI DAYPACK 105213053006 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 11時 40分に出品され04月03日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[エックスガール] レディースタウンリュック・ビジネスリュック VELVET MINI DAYPACK 105213053006 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 取り外し可能
・タテ23cmxヨコ20.5cmxマチ10cm
・ポケットの数:2(外側2/内側0)
・持ち手の全長:19cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合繊
・重量:430g
CMR-X095P7NRN2
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7535円
658 入札履歴
終了
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