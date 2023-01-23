『StarTech.com USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & mic【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 06時 36分に出品され03月31日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 StarTech.com USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & mic