『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 01時 18分に出品され04月12日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,535円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 5.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7535円
937 入札履歴
終了
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