『PATIKIL 28cm x 11cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き 3個入り アイロン 鉢植え 植木鉢 手すり用 ブ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 36分に出品され04月15日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
カラー：ブラック; 素材：アイロン; 形：長方形; ワイヤー直径：4.5mm; 全体サイズ：32cm x 15cm x 15cm; ベースサイズ：28cm x 11cm
利点：アイロン素材製で、強力な支持力、強くて丈夫、スプレー塗装面、防水、防錆、屋内外での使用に適しています。使いやすく、取り付けが簡単で、装飾的な役割を果たします。
使用説明：1. 適切なサイズのハンギング バスケットを選択します。2. 手すり、バルコニー、寝室、庭などに取付します。3.鉢植え、植木鉢など入れます。
アプリケーション：ハンギングバスケットは、あらゆる種類の鉢植え、植木鉢などを置くためのプラントラックとして使用でき、オフィス、バルコニー、寝室、手すりなどで使用できます。
ご注意：ご注文する前に、ハンギングバスケットの直径に注意して選択してください。
【商品説明】
ハンギングバスケットは、あらゆる種類の鉢植え、植木鉢などを置くためのプラントラックとして使用でき、オフィス、バルコニー、寝室、手すりなどで使用できます。
仕様：
カラー：ブラック
素材：アイロン
形：長
【当店からの連絡】
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