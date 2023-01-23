『Explux 超高輝度LEDハイビーム電球 400W相当・驚き輝度5100lm E26口金 昼白色 ガラスボディ屋外防水防劣化 調光器非対応【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 06分に出品され04月01日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Explux 超高輝度LEDハイビーム電球 400W相当・驚き輝度5100lm E26口金 昼白色 ガラスボディ屋外防水防劣化 調光器非対応 PAR38(121mm径)ビームランプ 2個入
【商品説明】
・[屋外耐候性] 二重密封されたフルガラスボディの防水加工で(IP65)、雨に強く、日光による老化や風化などの劣化を抑制できる、屋外でも安心してご利用いただきます。
・[注意事項] ※調光器具には、ご使用いただけません。
・[驚き輝度] 全光束は驚きの5100ルーメン、従来のPAR38ビーム電球と同じ寸法、最もよく使われるE26口金、日常のほとんど照明器具に取り付け可能。
・[高効率・省エネ] 僅か32Wの消費電力で、従来の白熱電球400W形相当の明るさを実現でき、1年間で約19673円を節約できる。
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7534円
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終了
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