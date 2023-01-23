『BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 44分に出品され03月25日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック盗難防止 薄型 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7534円
877 入札履歴
終了
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