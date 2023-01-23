スマートウォッチ用バンド Apple Watch バンド ステンレスケースバンド 一体型 45mm Apple Watch Series 7/8対応 アップルウォッチ【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Apple Watch バンド ステンレスケースバンド 一体型 45mm Apple Watch Series 7/8対応 アップルウォッチ

V-MORO



【商品説明】

・【360全面保護】このiWatch Series 7/8 45mmに対応するバンドは一体化デザインの上に全体はステンレス鋼素材を採用し、隆起したフレームは時計を全方位保護できます。またステンレス製カバーの中にシリコン保護ケースが内蔵していて、衝撃をさらに緩衝し、時計を二重保護できます。耐久性が高くて耐衝撃も強いです。

・【一体化したデザイン】このiWatchステンレス一体型バンドは他のベルトや保護ケース（一方しか保護できない）と違い、ステンレス鋼素材を採用した一体化デザインで時計を保護できる上に高級感も溢れていて、ビジネスマンに最適です。友達や家族に贈っ



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。