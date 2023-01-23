『Gushen ウェブカメラ 4K UHD 1200万画素 - WEBカメラ 自動調光補正/モーショントラッキング/高速オートフォーカス/マイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 00時 20分に出品され03月25日 00時 20分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Gushen ウェブカメラ 4K UHD 1200万画素 - WEBカメラ 自動調光補正/モーショントラッキング/高速オートフォーカス/マイ
Gushen
【商品説明】
・【USBプラグ&プレイ】ウェブカメラの使い方はとても簡単で便利です。標準のUVC/ UVAプロトコルUSBインターフェース設計を使用して、ドライバーなし、他のドライバーやソフトウェアをダウンロードする必要はなく、プラグアンドプレイ！USBポートを備えたPCおよびラップトップをサポートします。便利な折りたたみ式のデザインで、どこにでも簡単に持ち運びでき、プラグを差し込むだけで使い始めることができます！
・【オートフォーカス機能付き、デュアルマイク内蔵】AF（オートフォーカス）機能付きで、被写体やポートレートを自動撮影し、ピントを合わせます。デュアルマイクを内蔵
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7534円
330 入札履歴
終了
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