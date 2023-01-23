Gushen ウェブカメラ 4K UHD 1200万画素 - WEBカメラ 自動調光補正/モーショントラッキング/高速オートフォーカス/マイ【2024年最新】

商品情報

【商品名】

Gushen ウェブカメラ 4K UHD 1200万画素 - WEBカメラ 自動調光補正/モーショントラッキング/高速オートフォーカス/マイ

Gushen



【商品説明】

・【USBプラグ&プレイ】ウェブカメラの使い方はとても簡単で便利です。標準のUVC/ UVAプロトコルUSBインターフェース設計を使用して、ドライバーなし、他のドライバーやソフトウェアをダウンロードする必要はなく、プラグアンドプレイ！USBポートを備えたPCおよびラップトップをサポートします。便利な折りたたみ式のデザインで、どこにでも簡単に持ち運びでき、プラグを差し込むだけで使い始めることができます！

・【オートフォーカス機能付き、デュアルマイク内蔵】AF（オートフォーカス）機能付きで、被写体やポートレートを自動撮影し、ピントを合わせます。デュアルマイクを内蔵



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。