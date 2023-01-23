『メカニカルキーボード e元素機械式ゲーミングキーボード81キー 赤軸を採用のメカニカルキーボード Bluetoothと2.4Gワイヤレス無線とUSB有線の3モード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 03分に出品され04月30日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,534円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

e元素機械式ゲーミングキーボード81キー 赤軸を採用のメカニカルキーボード Bluetoothと2.4Gワイヤレス無線とUSB有線の3モード

e元素



【商品説明】

・??【3000mAh大電量＆Type-c充電】 ?内蔵の3000mAhリチウム電池は長期間使用できます。 キーボードには先進的な省電力技術が搭載されており、3分間操作なし、バックライトは自動的にオフ、5分間操作なし、キーボードはスタンバイ状態に入り、10分間操作なし、キーボードはディープスリープ状態になり、任意のキーを押してウェイクアップできます。Type-Cケーブル、より一般的で便利な充電方法、より確実なデータ伝送。また、USB Type-Cを使用するメリットは急速充電機能が備わっています。充電する時間の節約になります。

・??【クールなRGB発光LEDバック



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。