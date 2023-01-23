『マックパック ショルダーバッグ Satchmo サッチモ MM81809 フラックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 03時 07分に出品され04月17日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マックパック ショルダーバッグ Satchmo サッチモ MM81809 フラックス



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: AZTEC(R)ECO Canvas

・寸法;H19×W14×D5cm

・留め具の種類: ジッパー

・耐久性の高いポリエステルにオーガニックコットンをブレンドしたエコアズテックキャンパス素材の小型ショルダーポーチ

・表地: キャンバス生地

・調節可能なショルダーストラップ/キークリップ/メッシュポケット



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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