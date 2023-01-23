『Speedo(スピード) トレーニング用品 練習 フライトレーニング フィン プール 水泳 SE41952 グレイ GY M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 02時 54分に出品され03月22日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Speedo(スピード) トレーニング用品 練習 フライトレーニング フィン プール 水泳 SE41952 グレイ GY M
【商品説明】
・【Size】S、M、L
・【原産国】中国
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7533円
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終了
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