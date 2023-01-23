『Speedo(スピード) トレーニング用品 練習 フライトレーニング フィン プール 水泳 SE41952 ブルー×グリーン BG S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 02分に出品され03月09日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明足首の自由度を上げるオープンヒールタイプのフィン。左右の溝や前面の形状によって水の流れを整え、推進力をアップさせ、余分な力を入れることなく適格に進みます。