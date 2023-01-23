『スターライン アートフラワークロック ホワイト SW-1186 WT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 12時 57分に出品され04月08日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スターライン アートフラワークロック ホワイト SW-1186 WT



【商品説明】

・サイズ:直径29.5cm

・生産国:日本

・素材・材質:ガラス、造花、アクリルストーン



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。