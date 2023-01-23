『エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック CHINESE JACQUARD MINI DAYPACK 1052130530【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 49分に出品され04月29日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック CHINESE JACQUARD MINI DAYPACK 1052130530



【商品説明】

・タテ26cmxヨコ20cmxマチ10cm

・ポケットの数:3(外側2/内側1)

・重量:460g



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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