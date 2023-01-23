『A-one エーワン 31355 ラベルシール［プリンタ兼用］再生紙 Ａ４ １０面 四辺余白付 ３００シート入 ラベルシール再生紙【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 06時 36分に出品され05月08日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ縦 本体：306mmサイズ横 本体：217mmサイズ高さ 本体：77mmグリーン購入法の「文具類（タックラベル）」に定められている判断基準を満たしたラベルシールです。ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100％の再生紙を使用しています。いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。シート数・片数：300シート(3，000片)シートサイズ：A4判