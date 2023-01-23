回復術士のやり直し　Ｖｏｌ．２【2025年の人気アイテム】

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【DVD】／発売日：2021/04/28／ZMBZ-14672／／［キャスト］保住有哉／渋谷彩乃／石上静香／相川奈都姫／高森奈津美／津田美波／ふじたまみ／稲田徹／西明日香［スタッフ］原作：月夜涙／キャラクター原案：しおこんぶ／監督：朝岡卓矢／シリーズ構成：筆安一幸／脚本：筆安一幸／キャラクターデザイン：ごとうじゅんじ／プロップデザイン：宮豊／総作画監督：ごとうじゅんじ／総作画監督：齊藤佳子／美術監督：甲斐政俊／美術設定：平柳悟／美術設定：藤瀬智康／色彩設計：松山愛子／２Ｄワークス：越阪部ワタル／３ＤＣＧ：伴善徳／撮影監督：北岡正／編集：肥田文／音楽プロデューサー：竹山茂人／音楽：藤澤健至／音楽：鈴木暁也／音楽：Ｊｏｈａｎｎｅｓ Ｎｉｌｓｓｏｎ／音響監督：土屋雅紀／音響効果：中島勝大／音響制作：グロービジョン／音楽制作：ランティス／アニメーション制作：ティー・エヌ・ケー／＜収録内容＞