世話やきキツネの仙狐さん　Ｖｏｌ．２【2024年最新】

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【DVD】世話やきキツネの仙狐さん(セワヤキキツネノセンコサン)／発売日：2019/08/23／ZMBZ-13292／／［キャスト］和氣あず未／諏訪部順一／内田真礼／佐倉綾音／喜多村英梨［スタッフ］原作：リムコロ／キャラクターデザイン：大島美和／総作画監督：大島美和／音楽：藤澤慶昌／監督：越田知明／シリーズ構成：中村能子／脚本：中村能子／総作画監督：曾我篤史／総作画監督：熊谷勝弘／プロップデザイン：永田杏子／美術設定：佐南友理／美術監督：三宅昌和／色彩設計：竹内優太／撮影監督：呉健弘／編集：今井大介／音響監督：土屋雅紀／音響効果：和田俊也／音楽制作：ＫＡＤＯＫＡＷＡ／アニメーション制作：動画工房／＜収録内容＞