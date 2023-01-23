『P最大12倍12/8限定 (取寄) メレル キッズ トレイル クエスト JR シュー Merrell Kids Trail Quest Jr Shoe Berry【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 43分に出品され03月16日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Merrell:メレル
商品名：Kids Trail Quest Jr Shoe
キッズ トレイル クエスト JR
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Berry
靴の高さ:足首
アッパー:レザー、通気性メッシュ
地形:道
製品技術:メラル M セレクト グリップ
性別:キッズ
ベストユース:カジュアル
靴の閉鎖:レースアップ
つま先カバー:閉じたつま先
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落札価格7532円
829 入札履歴
終了
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