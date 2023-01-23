『P最大12倍12/8限定 (取寄) メレル キッズ トレイル クエスト JR シュー Merrell Kids Trail Quest Jr Shoe Berry【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 43分に出品され03月16日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Merrell:メレル

商品名：Kids Trail Quest Jr Shoe

キッズ トレイル クエスト JR

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Berry

靴の高さ:足首

アッパー:レザー、通気性メッシュ

地形:道

製品技術:メラル M セレクト グリップ

性別:キッズ

ベストユース:カジュアル

靴の閉鎖:レースアップ

つま先カバー:閉じたつま先