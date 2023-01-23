『【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】芋焼酎 紫の炎ロマン 25度 720ml × 1ケース / 6本 焼酎 山元酒造【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 32分に出品され04月02日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：720ml×6本

メーカー名：山元酒造

Alc度数 ： 25%

原材料 ： さつま芋（鹿児島県産）、米麹

蒸留方式 ： 常圧蒸留

麹 ： 米麹/白麹

備考 ：