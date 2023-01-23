『スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 52mm スケートボード ウィール スケボー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 05分に出品され03月25日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 52mm スケートボード ウィール スケボー



【商品説明】

・SPITFIRE

・ウィール

・スケートボード

・スピットファイア



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.20 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。