『スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 52mm スケートボード ウィール スケボー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 05分に出品され03月25日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 DURO CONICAL FULL 52mm スケートボード ウィール スケボー
【商品説明】
・SPITFIRE
・ウィール
・スケートボード
・スピットファイア
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 5.20 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7532円
613 入札履歴
終了
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