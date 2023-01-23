『最高5%OFF★8/6迄新作登場バスケットゴール 屋外 家庭用 179?270cm 高さ12段階調整可能 ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 10時 46分に出品され03月25日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビーティーエム(BTM)
バスケットゴール
MS306394
ボードサイズ：71cm×45cm
タンクサイズ：75×57×10cm
リング内径：39cm (5.7号球対応)
リングまでの高さ調節：12段階調節
(約)179cm/185cm/193cm/199cm/203cm/209cm
(約)240cm/246cm/254cm/260cm/264cm/270cm
ベースタンク：約30kg( 水の場合 )
梱包時重量：約10kg ( ベースタンク空の時 )
【設営時のご注意】
・組立式（大人2名以上推奨）
・予め設置場所のサイズをお確かめの上、ご購入ください。
・炎天下、雨天につきましては直射日光や水分を避けた場所への移動、保管をおねがいします。
・風の強い場所での設置、悪天候時の常設はお控え頂き、都度、安全な場所に倒して保管してください。
・台風などの際は予め倒しておくかガレージ等で保管ください。
・ベースタンクにはホースまたは砂用じょうごを使用し、水、または砂を一杯まで入れてご使用ください。
(凍結の可能性がある場所では砂をご使用く
TRUST(トラスト) キャンプ 小物 Thor Large Totes With Lid 75L 329275CO コヨーテ
¥ 7531
TRUST(トラスト) キャンプ 小物 Thor Large Totes With Lid 75L 329275CO コヨーテ
¥ 7531
ミズノ MIZUNO (発熱素材)ブレスサーモライトウェイトノーカラーダウンベスト アウトドア トラベル ウエア (B2ME2503)
¥ 7531
ミズノ MIZUNO (発熱素材)ブレスサーモライトウェイトノーカラーダウンベスト アウトドア トラベル ウエア (B2ME2503)
¥ 7531
ケンコー トキナー Kenko Tokina モバイルワンセグチューナー KR−012AP 143993
¥ 7531
Cricnix Cricket Ball Super PVC Soft Orange 80g (6-Pack) for Backyard and Kids
¥ 7531
ボトル Fidus (フィドス) Lサイズ 1ガロン モチベーションアップ ウォーターボトル パラコードハンドル 取り外し可能なストロー付き BPA
¥ 7531
ゴーセン(GOSEN) テニス テンション測定 テンションキャリブレーター シルバー GA56
¥ 7531
コールマン(Coleman) チェア レイチェア オリーブ 約3.7kg 2000033808
¥ 7531
C＆C.P.H. EQUIPEMENT 10L BAG CEV1891 ブラック ヒューナスドルフ 燃料ポリタンク用 BAG
¥ 7529
North Eagle(ノースイーグル) ログラック ログラックテーブル 薪キャリー NE3341
¥ 7529
snowline(スノーライン) アウトドア 登山 ハイキング キューブバックパッカーズ
¥ 7529
ゴーセン(GOSEN) テニス テンション測定 テンションキャリブレーター シルバー GA56
¥ 7529
【新品】 スノーピーク(snow peak) スノーピークチタンカフェプレス3カップ CS111
¥ 7528
ヤガイ（JAGUY）ソフトクーラーボックス SH 10L 76 ブラックキャンプ
¥ 7528
ゼット(ZETT) 軟式野球・ソフト兼用 グラブ(グローブ) ライテックス オールラウ
¥ 7527
スタジオオーシャンマーク フックリムーバー HR165S レッドR（22）
¥ 7527
LifeFair ハンモック 自立式スタンドセット ダブルサイズ 室内 室外 兼用 収納バ
¥ 7527
落札価格7532円
729 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！