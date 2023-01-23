最高5%OFF★8/6迄新作登場バスケットゴール 屋外 家庭用 179?270cm 高さ12段階調整可能 ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キ【2024年最新】

商品情報

ビーティーエム(BTM)

バスケットゴール

MS306394



ボードサイズ：71cm×45cm

タンクサイズ：75×57×10cm

リング内径：39cm (5.7号球対応)

リングまでの高さ調節：12段階調節

(約)179cm/185cm/193cm/199cm/203cm/209cm

(約)240cm/246cm/254cm/260cm/264cm/270cm

ベースタンク：約30kg( 水の場合 )

梱包時重量：約10kg ( ベースタンク空の時 )

【設営時のご注意】

・組立式（大人2名以上推奨）

・予め設置場所のサイズをお確かめの上、ご購入ください。

・炎天下、雨天につきましては直射日光や水分を避けた場所への移動、保管をおねがいします。

・風の強い場所での設置、悪天候時の常設はお控え頂き、都度、安全な場所に倒して保管してください。

・台風などの際は予め倒しておくかガレージ等で保管ください。

・ベースタンクにはホースまたは砂用じょうごを使用し、水、または砂を一杯まで入れてご使用ください。

(凍結の可能性がある場所では砂をご使用く