『OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Grey【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 00時 22分に出品され04月23日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Grey
【商品説明】
・[商品サイズ] ?10 x H15 cm
・[製造国] ベトナム
・北欧 デンマーク発オシャレなインテリア
【サイズ】
高さ : 15.10 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7531
落札価格7532円
901 入札履歴
終了
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