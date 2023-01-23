『ブラケットライト 洗面所 壁掛け灯 照明器具 おしゃれ 北欧 壁掛け照明 浴室鏡 鏡前照明 設置簡単 カフェー 階段 玄関 壁掛けライト 1年保証【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 42分に出品され03月22日 06時 42分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
カラー ホワイト+ゴールド ブラック＋ゴールド
長さ 40cm 60cm 80cm
光源色 昼光色（6000k） 自然光（4000k）
光源 led
ワット：8w 12w 16w
壁からの距離：19cm
素材：銅 アルミニウム シリコーン アクリル板
設置：工事用
商品特徴：省エネ おしゃれ 照明 北欧 壁掛け照明 ブラケット照明 ウォールライト 浴室鏡 洗面所照明 洗面台ミラー 家 洗面鏡 ブラケットライト
適用場所：寝室 階段 玄関 カフェー 洗面照明 洗面所 洗面鏡 鏡前照明 化粧台 廊下 化粧室 トイレ リビング リビングルーム リビングダイニング 新築 リフォーム 車庫 内廊下 リビング 居間 新築 リフォーム 別荘
ご注意：
該当製品は電源直結タイプです。取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。
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落札価格7532円
993 入札履歴
終了
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