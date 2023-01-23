ブラケットライト 洗面所 壁掛け灯 照明器具 おしゃれ 北欧 壁掛け照明 浴室鏡 鏡前照明 設置簡単 カフェー 階段 玄関 壁掛けライト 1年保証【2024年最新】

商品情報

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カラー ホワイト+ゴールド ブラック＋ゴールド



長さ 40cm 60cm 80cm



光源色 昼光色（6000k） 自然光（4000k）

光源 led

ワット：8w 12w 16w

壁からの距離：19cm



素材：銅 アルミニウム シリコーン アクリル板

設置：工事用





商品特徴：省エネ おしゃれ 照明 北欧 壁掛け照明 ブラケット照明 ウォールライト 浴室鏡 洗面所照明 洗面台ミラー 家 洗面鏡 ブラケットライト



適用場所：寝室 階段 玄関 カフェー 洗面照明 洗面所 洗面鏡 鏡前照明 化粧台 廊下 化粧室 トイレ リビング リビングルーム リビングダイニング 新築 リフォーム 車庫 内廊下 リビング 居間 新築 リフォーム 別荘



ご注意：

該当製品は電源直結タイプです。取付は電線接続が必要なので、専門の資格を持つ工事店、電気店に依頼してください。