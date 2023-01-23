『(ファンファン) FUN fun お祝い 初正月 羽子板 豆羽子板 押絵 汐汲み 間口10.5*奥行8*高さ26(約cm） 日本製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 23時 41分に出品され03月12日 23時 41分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「FUN fun」より引用"



【商品名】

(ファンファン) FUN fun お祝い 初正月 羽子板 豆羽子板 押絵 汐汲み 間口10.5*奥行8*高さ26(約cm） 日本製



【商品説明】

・寸法：間口10.5*奥行8*高さ26(約cm）

・手作りの為、生地取り等により柄のでかたが画像と異なる場合や予告なく多少の変更の生じる場合もございます。

・日本製(京都人形工房「リュウコドウ」の手作りオリジナル逸品）

・素材：西陣金襴・桐



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。