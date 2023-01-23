『リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル144 連続秒針 小ぶり 木目 RHYTHM PLUS 8MY536NC08【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 09時 45分に出品され04月21日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル144 連続秒針 小ぶり 木目 RHYTHM PLUS 8MY536NC08



【商品説明】

・ムーブメント:電波時計

・付属の電池はお試し用です、別途に電池をご用意ください。

・使用電源:アルカリ単3形×1本

・本体サイズ:φ28x5cm

・秒針:連続秒針(流れる様に動いて静か)



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。