『シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 22分に出品され03月16日 14時 22分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ セフィア エギング ショルダーバッグ 釣り XT BS-211K ブラック



【商品説明】

・カラビナ付き

・ショルダーストラップ付き(全長121cm)

・タテ19cmxヨコ24cmxマチ10.5cm

・ポケットの数:5(外側5/内側0)

・重量:980g



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。