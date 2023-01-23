『エレコム ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンドタイプ ブラック W-MS03BK ( 2個セット )/ エレコム(ELECOM)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 22時 52分に出品され04月07日 22時 52分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エレコム ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンドタイプ ブラック W-MS03BK/携帯電話・スマートフォン周辺機器/ブランド：エレコム(ELECOM)/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】エレコム/・単品JAN：4549550238793/【エレコム ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンドタイプ ブラック W-MS03BKの商品詳細】MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで高速充電可能で、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズも充電できるワイヤレス充電器です。※本製品の充電出力はマグネット部7.5W、台座部5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマートフォンの操作が容易にできます。スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。台座部に滑り止めパッドを配置し、AirPods本体へのキズ.../cate80996
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落札価格7532円
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終了
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