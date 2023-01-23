『エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 05分に出品され03月24日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7532円
676 入札履歴
終了
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