『エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 05分に出品され03月24日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ エックスガール

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