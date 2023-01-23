『ケープ コート マントコート ウール混ケ ポンチョ コート アウター ミディアム丈 赤 黒 キャメル ベージュ ゆったり レディース 女性 韓国風 秋服 冬服 防寒着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 57分に出品され03月16日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ケープコート
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
キャメル/ベージュ/赤/ブラック
[ 素材 ]
ウール混ケなど
[ サイズ ](cm)
S/肩幅37-38 バスト:フリー 総丈84
M/肩幅38-39 バスト:フリー 総丈86
L/肩幅40-41 バスト:フリー 総丈88
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
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¥ 7528
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落札価格7532円
399 入札履歴
終了
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