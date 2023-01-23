『ケープ コート マントコート ウール混ケ ポンチョ コート アウター ミディアム丈 赤 黒 キャメル ベージュ ゆったり レディース 女性 韓国風 秋服 冬服 防寒着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 57分に出品され03月16日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,532円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 [ セット内容 ]

ケープコート

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

キャメル/ベージュ/赤/ブラック



[ 素材 ]

ウール混ケなど



[ サイズ ](cm)

S/肩幅37-38 バスト:フリー 総丈84

M/肩幅38-39 バスト:フリー 総丈86

L/肩幅40-41 バスト:フリー 総丈88

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。



ケープ コート マントコート ウール混ケ ポンチョ コート アウター ミディアム丈 赤 黒 キャメル ベージュ ゆったり レディース 女性 韓国風 秋服 ケープ コート マントコート ウール混ケ ポンチョ コート アウター ミディアム丈 赤 黒 キャメル ベージュ ゆったり レディース 女性 韓国風 秋服 冬服 防寒着 体型カバー おしゃれ エレガント フェミニン 暖かい 20代 30代 40代 tp272





カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ ケープ

コート

マントコート

ウール混ケ

ポンチョ

コート

アウター

ミディアム丈

赤

黒

キャメル

ベージュ

ゆったり

レディース

女性

韓国風

秋服

冬服

防寒着