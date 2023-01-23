『マキタ 充電式スピーカー MR200 本体のみ(バッテリ・充電器別売)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 03時 57分に出品され03月30日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マキタ 充電式スピーカー ＭＲ２００ （本体のみ） バッテリ・充電器別売



Bluetooth搭載



ＡＣ１００Ｖ電源も対応

スライド式リチウムイオン対応１０．８Ｖ〜１８Ｖ

クリアな音質・迫力の重低音

ＵＳＢ機器と接続、充電可能

防じん・防水性能ＩＰ６４