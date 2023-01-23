『ウィズペットフロア WPF03 モカ 10枚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 32分に出品され04月27日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【リック ウィズペットフロア WPF03 ・ペットと人にやさしい共生型カーペットです。・毛先がカットされている為ペットのツメが引っ掛かりにくい。・表面の滑りにくさが足腰の負担を軽減しケガや脱臼・ヘルニアから守ります。・表面にスムース加工を施すことによって、毛が取れ易くなりお掃除が簡単。・フッ素加工で汚れがつきにくく、汚れてもはずして洗えていつでも清潔。・消臭機能はもちろん、床暖の上にも敷けます。】