『植木鉢 大型 ファイバークレイプロ ノーマン キューブ 40 ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 31分に出品され04月01日 01時 31分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 規格 ： 40

外寸 ：幅 40cm / 奥行 40cm / 高さ 40cm / 重量 約12kg

材質 ： ファイバークレイ（グラスファイバー強化マグネシアセメント）

底穴 ： あり