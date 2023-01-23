『maxell オーディオテープ、ノーマル/タイプ1、録音時間150分、10本パック UR-150L 10P(N)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 32分に出品され03月11日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

maxell オーディオテープ、ノーマル/タイプ1、録音時間150分、10本パック UR-150L 10P(N)



【商品説明】



CMR-X0015P82TA

【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。