『Creative Outlier Free+グリーン 振動部調整可能 周囲の雑音に強い 骨伝導 ローレイテンシー モード マイク付き Blu【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 19分に出品され03月04日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Creative Outlier Free+グリーン 振動部調整可能 周囲の雑音に強い 骨伝導 ローレイテンシー モード マイク付き Blu



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。