『DOUK AUDIO M8 6K4 QCC3003 HiFi Bluetooth 5.0 真空管 パワーアンプ デスクトップ ステレオ オーディオアンプ 50W×2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 12分に出品され03月14日 13時 12分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーディオ入力：Bluetooth /ステレオRCA / 3.5mm AUX

音声出力：バナナスピーカージャック

アンプチップ：TPA3116

定格出力電力：30W + 30W @8Ω/ 50W + 50W @4Ω

スピーカーインピーダンス：4Ω-8Ω

周波数応答：20Hz〜20KHz

SNR：> 99dB

THD + N：<1％

動作電圧：DC 19V（5.5mm / 2.5mm）

寸法（W * D * H）：115 * 132 * 33mm / 4.53 * 5.20 * 1.30in

正味重量：515g / 1.14lb

パッケージ重量：1.1kg / 2.43lb



包装内容明細書：

1 * M8アンプ

2 * 6K4チューブ

1 * 19V電源

1 * Bluetoothアンテナ