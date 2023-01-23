『【PREMIUM SALE】23区GOLFレディース 【吸水速乾/UVケア】 エイトロックカノコ カラー半袖シャツ 【KHVLSM-0508】=Made in Japan=【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 09分に出品され04月15日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
名称：23区GOLFレディース 半袖シャツ
素材：[本体]ポリエステル100%、[別布]ナイロン83・ポリウレタン17%（日本製）
機能性：吸水速乾/UVケア（80％）
サイズ
*1サイズ（バスト81〜85cm・身長156〜164cm）
*2サイズ（バスト84〜88cm・身長158〜166cm）
*3サイズ（バスト87〜91cm・身長160〜168cm）
※メーカー発表適応サイズ
※こちらの商品はシャツのみの販売です。
本体価格：税込￥17，930（税抜￥16，300）
発売元：株式会社オンワード樫山
※商品は、着用状況、経年、洗濯の仕方等によっては、個人差はありますが「変色」や「色落ち」等が出る場合がありますので、ご了承のうえ、お買い求めください。
《必ずお読みください》
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落札価格7531円
479 入札履歴
終了
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