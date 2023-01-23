【PREMIUM SALE】23区GOLFレディース 【吸水速乾/UVケア】 エイトロックカノコ カラー半袖シャツ 【KHVLSM-0508】=Made in Japan=【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

名称：23区GOLFレディース 半袖シャツ

素材：[本体]ポリエステル100%、[別布]ナイロン83・ポリウレタン17%（日本製）

機能性：吸水速乾/UVケア（80％）

サイズ

*1サイズ（バスト81〜85cm・身長156〜164cm）

*2サイズ（バスト84〜88cm・身長158〜166cm）

*3サイズ（バスト87〜91cm・身長160〜168cm）

※メーカー発表適応サイズ



※こちらの商品はシャツのみの販売です。



本体価格：税込￥17，930（税抜￥16，300）

発売元：株式会社オンワード樫山



※商品は、着用状況、経年、洗濯の仕方等によっては、個人差はありますが「変色」や「色落ち」等が出る場合がありますので、ご了承のうえ、お買い求めください。



《必ずお読みください》

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