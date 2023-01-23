『JpGdn ベランダプランター バルコニー野菜栽培 プランターボックス 家庭菜園 設置簡単 DIY組み合わせ 省スペース 引っ掛け式 ライト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 54分に出品され03月31日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JpGdn ベランダプランター バルコニー野菜栽培 プランターボックス 家庭菜園 設置簡単 DIY組み合わせ 省スペース 引っ掛け式 ライト
【商品説明】
・【セット内容】：植木鉢*8、ラック*4、フック*3。シンプルなデザイン、土漏れもなく、安心してお使いいただけます
・【幅広い用途】：植木鉢はフェンス、アパート、バルコニー、キャンパス、カフェ、園芸苗園、中庭を飾るのに理想的なソリューションです
・【特徴】：植木鉢だけを取り出せるので、植え替えや植物のレイアウトを変更するのも楽です。植木鉢８個あり、同時に異なる野菜を栽培可能です！
・【省スペース】：多層立体設計で、手すりに吊るすことができ、非常に省スペースです。わずかな空間で食べたい新鮮な野菜が栽培できます
・【素材】：高品質PP+ABS。安全、無毒、無味、風や太陽光に強く、繰り返し使用できます。
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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リガンデ プランター ブラック 60cm 1個セット EB-PL873020BM 8935078025100 ガーデン プランター ポット 鉢 おしゃれ 店舗 園芸 インテリア
¥ 7531
落札価格7531円
76 入札履歴
終了
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