『JpGdn ベランダプランター バルコニー野菜栽培 プランターボックス 家庭菜園 設置簡単 DIY組み合わせ 省スペース 引っ掛け式 ライト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 54分に出品され03月31日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JpGdn ベランダプランター バルコニー野菜栽培 プランターボックス 家庭菜園 設置簡単 DIY組み合わせ 省スペース 引っ掛け式 ライト



【商品説明】

・【セット内容】：植木鉢*8、ラック*4、フック*3。シンプルなデザイン、土漏れもなく、安心してお使いいただけます

・【幅広い用途】：植木鉢はフェンス、アパート、バルコニー、キャンパス、カフェ、園芸苗園、中庭を飾るのに理想的なソリューションです

・【特徴】：植木鉢だけを取り出せるので、植え替えや植物のレイアウトを変更するのも楽です。植木鉢８個あり、同時に異なる野菜を栽培可能です！

・【省スペース】：多層立体設計で、手すりに吊るすことができ、非常に省スペースです。わずかな空間で食べたい新鮮な野菜が栽培できます

・【素材】：高品質PP+ABS。安全、無毒、無味、風や太陽光に強く、繰り返し使用できます。



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。