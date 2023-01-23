『ロイヤルカナン SHN ミニ インドア アダルト 4kg×2袋 ▼g ペット フード 犬 ドッグ 室内 小型犬 サイズヘルスニュートリション 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 32分に出品され04月14日 02時 32分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 室内で生活する小型犬の成犬用



原材料

米、肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、動物性脂肪、植物性分離タンパク*、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、植物性繊維、酵母および酵母エキス、魚油(EPA/DHA源)、フラクトオリゴ糖、アミノ酸類(L-チロシン、L-リジン、DL-メチオニン、L-アルギニン、タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Ca、Na、Mg、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) *超高消化性タンパク(消化率90％以上)



成分

たんぱく質19.0％以上、脂質12.0％以上、粗繊維2.9％以下、灰分6.7％以下、水分10.5％以下、食物繊維6.6％、ビタミンＡ26，000IU、ビタミンD3 1，200IU、ビタミンＥ600mg



代謝エネルギー

378kcaL/100g