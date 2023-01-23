『PRO MARINE アーティクロスオモリグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 56分に出品され03月20日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PRO MARINE アーティクロスオモリグ
【商品説明】
・仕舞(cm):107
・先径/元径(mm):1.0/10.4
・全長(m):2.04
・発売年・モデルイヤー: 2021
・継数:2
・自重(ｇ):115
・規格:682MH
・適合鉛:MAX 30号適合ライン:PE0.6〜1.0号カーボン率(%):99
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 110.00 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7531円
480 入札履歴
終了
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