『PRO MARINE アーティクロスオモリグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 56分に出品され03月20日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PRO MARINE アーティクロスオモリグ



【商品説明】

・仕舞(cm):107

・先径/元径(mm):1.0/10.4

・全長(m):2.04

・発売年・モデルイヤー: 2021

・継数:2

・自重(ｇ):115

・規格:682MH

・適合鉛:MAX 30号適合ライン:PE0.6〜1.0号カーボン率(%):99



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 110.00 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。