『【シップス ウィメン】〈手洗い可能〉アメリカンスリーブティアードワンピース◇【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 02分に出品され05月04日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品番号：504804962
ブランド：シップス ウィメン/SHIPS WOMEN
商品名：〈手洗い可能〉アメリカンスリーブティアードワンピース
カテゴリ：ウェア>ワンピース・ドレス>ワンピース
素材：表地: コットン100%， 裏地: ポリエステル100%
カラー：ブラック/カーキ
原産国：中国
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落札価格7531円
108 入札履歴
終了
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