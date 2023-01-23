『【シップス ウィメン】〈手洗い可能〉アメリカンスリーブティアードワンピース◇【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 02分に出品され05月04日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：504804962

ブランド：シップス ウィメン/SHIPS WOMEN

商品名：〈手洗い可能〉アメリカンスリーブティアードワンピース

カテゴリ：ウェア>ワンピース・ドレス>ワンピース

素材：表地: コットン100%， 裏地: ポリエステル100%

カラー：ブラック/カーキ

原産国：中国

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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