『フォーマルバッグ レディース ４点セット 冠婚葬祭 (ハンドバック・袱紗・手提げ・巾着セット)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 02分に出品され04月10日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォーマルバッグ レディース ４点セット 冠婚葬祭 (ハンドバック・袱紗・手提げ・巾着セット)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7531円
714 入札履歴
終了
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