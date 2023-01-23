『ルクス 3収納2way本牛革トートバッグ oinb-n1748-00s ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 03時 52分に出品され03月17日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス 3収納2way本牛革トートバッグ oinb-n1748-00s ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ ルクス

3収納2way本牛革トートバッグ

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ブラック