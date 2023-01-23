『ルクス 本革マチ広2wayトートバッグ vinb-21c26n-00s レディース グレーベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 21時 48分に出品され04月25日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス 本革マチ広2wayトートバッグ vinb-21c26n-00s レディース グレーベージュ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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