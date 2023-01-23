『ダイワ(DAIWA) 21 フリームス FC LT2000S-XH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 05時 48分に出品され03月24日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ギア比：6.2 / 最大ドラグ力(kg)：5.0 / 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転)：81

自重(g)：185

標準巻糸量：ナイロン(lb-m) 2.5-200、3-150、4-100 / PE(号-m) 0.4-200、0.5-170、0.6-150

ハンドル長さ(mm)：40 / ノブ(S互換)：HG-Iライト

ベアリング(ボール/ローラー)：5/1