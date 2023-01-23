『ゴーセン(Gosen) グリップバンド60個入りBOX 剛戦エンボス入 AC59BX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 46分に出品され03月25日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴーセン(Gosen) グリップバンド60個入りBOX 剛戦エンボス入 AC59BX



【商品説明】

・カラー:クリアー×10ヶ、ブルー×10ヶ、レッド×10ヶ、ゴールド×10ヶ、ピンク×10ヶ、シルバー×10ヶ

・サイズ:40mm×15mm×1.5mm

・素材:シリコン



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。