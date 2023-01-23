『ゴルフ用品 オプスト スタンドキャディバッグ セルフスタンドキャディバッグ OP230209L01 RED【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 20時 31分に出品され05月01日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャディバッグ

【商品名】

オプスト スタンドキャディバッグ セルフスタンドキャディバッグ OP230209L01 RED



【商品説明】

・素材：ポリエステル重量：1.0kg特徴：5～6本収納可能原産国：中国

・カラー：ＲＥＤ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。