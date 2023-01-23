『オティアス ボディバッグ アンティーク仕上げ合皮ボディバッグ 0501436 キャメル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 49分に出品され03月10日 11時 49分に終了予定です。即決価格は7,530円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

オティアス ボディバッグ アンティーク仕上げ合皮ボディバッグ 0501436 キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ38cmxヨコ14cmxマチ7cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 24.64 cm

奥行 : 41.15 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ オティアス

ボディバッグ

アンティーク仕上げ合皮ボディバッグ

0501436

キャメル